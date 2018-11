ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Mit Hilfe von Wirecard könnten Händler in Deutschland und Europa chinesische Mobile-Payment-Dienste wie Alipay und WeChat Pay als Zahlungsart anbieten. Chinesische Touristen und Geschäftsreisende könnten damit genau wie in ihrer Heimat per Smartphone-App bezahlen. Das lohne sich, denn auf Reisen seien die Chinesen Weltmeister im Geldausgeben.Derweil baue dieWirecard-Aktie ihre Vortagesgewinne am Donnerstag aus und lege weiter zu. Zuletzt seien derartige Erholungen allerdings zügig für Gewinnmitnahmen genutzt worden, sodass der Kurs im Tagesverlauf teilweise sogar noch ins Minus gerutscht sei. Anleger sollten vor dem (Wieder-) Einstieg in jedem Fall den Sprung über die 200-Tage-Linie Euro abwarten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:136,20 EUR +2,91% (29.11.2018, 14:26)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:137,10 EUR +1,48% (29.11.2018, 14:56)