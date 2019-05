ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Die Kapriolen der letzten Monate rund um die Buchungsfehler in der Singapur-Niederlassung hätten keine Spuren in den Zahlen für das Q1/2019, die insgesamt positiv ausgefalle seien, hinterlassen. Zudem habe Wirecard, nachdem das Unternehmen noch Ende April den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt habe, diesen nun - wie üblich - moderat erhöht. Das EBITDA solle demnach in 2019 nun auf 760-810 (bisher: 740-800; Vj.: 560,5; bisherige Analystenerwartung: 758,9; Marktkonsens: 764,5) Mio. Euro zulegen. Damit sei die Mitte der Prognosespanne um 1,9% von 770 Mio. Euro auf 785 Mio. Euro erhöht worden. Auch die neue EBITDA-Zielsetzung für 2019 erachte Friebel für realistisch. Etwas zu ambitioniert sehe der Analyst hingegen weiterhin die langfristigen Zielsetzungen, da Wirecard hierfür bis 2025 in ähnlicher Größenordnung wie bisher wachsen müsste. Ein bis dahin von Friebel erwarteter stärkerer Konjunkturrückgang sowie ein erhöhter Wettbewerbsdruck dürften demnach keine Spuren bei Wirecard hinterlassen. Der Analyst habe seine EPS-Erwartungen moderat angehoben (2019e: 4,02 (alt: 3,95) Euro; 2020e: 5,05 (alt: 4,93) Euro).Unter der Annahme, dass Wirecard das aktuell hohe Umsatz- und Ergebniswachstum langfristig nicht halten kann, bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Rating. Das Kursziel werde bei 115 Euro belassen. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:138,10 EUR +4,03% (08.05.2019, 10:09)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:136,45 EUR +2,21% (08.05.2019, 09:53)