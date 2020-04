Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

127,98 EUR -3,13% (28.04.2020, 08:46)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

132,10 EUR (27.04.2020)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Lange hätten sich die Anleger gedulden müssen, doch am Dienstagmorgen um 7:52 Uhr sei die erlösende Unternehmensmeldung gekommen: Der KPMG-Bericht sei da und solle nun schnellstmöglich auf der eigens eingerichteten Transparenz-Website des Unternehmens veröffentlicht werden.Vorweg teile Wirecard mit, dass keine belastenden Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden worden seien. "In allen vier Prüfbereichen - den Geschäftsbereichen Dritt-Partnergeschäft (TPA) und Merchant Cash Advance (MCA) / Digital Lending sowie bei den Geschäftstätigkeiten in Indien und Singapur - haben sich keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf geführt hätten", heiße es in dem Statement."Nach den gesteigerten forensischen Anforderungen der Untersuchung durch KPMG konnten allerdings nicht alle angeforderten Daten beschafft werden, die einen Nachweis der Umsatzerlöse in diesen Jahren erfüllt hätten, da sich diese Unterlagen überwiegend im Zugriffsbereich der Dritt-Partner befinden."Da Wirecard inzwischen die erforderlichen Daten selbst vorhalte, hätten den Prüfern für den Zeitraum Dezember 2019 über 200 Millionen Datensätze für eine forensische Prüfung zur Verfügung gestellt werden können. Dabei hätten sich keine Anhaltspunkte für Abweichungen zwischen den ausgewiesenen Umsätzen und den Kontensalden ergeben, heiße es seitens Wirecard.Die für den 30. April terminierte Veröffentlichung des Jahresabschlusses und die Bilanzpressekonferenz würden nicht stattfinden. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Zunächst solle mit dem Abschlussprüfer E&Y abgestimmt werden, wann die Prüfungsarbeiten unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Einschränkungen und des KPMG-Berichts abgeschlossen werden könnten.Nachdem Wirecard die Frist für den KPMG-Bericht am Montag zunächst kommentarlos habe auslaufen lassen, habe die Aktie am Dienstag im vorbörslichen Handel bis zu 16 Prozent verloren. Das Statement könne die Anleger jedoch besänftigen und die Aktie ihre Verluste eingrenzen. Zumindest kurzfristig dürften die Lage angespannt und der Kurs volatil bleiben.Handlungsbedarf gibt es zunächst jedoch nicht, der Abstand zum Stopp bei 75 Euro ist ausreichend groß, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Mit Material von dpa-AFX