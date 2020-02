Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hätten die Aktienmärkte am Montag in Aufruhr versetzt. Dem habe sich auch die Aktie von Wirecard nicht entziehen können - zum Handelsschluss habe sie fast vier Prozent tiefer bei 128,40 Euro gestanden. Am Dienstagmorgen präsentiere sich die Lage wieder freundlicher.Die Wirecard-Aktie starte am Morgen mit einem Plus von rund zwei Prozent in den Handel und zähle damit zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex. Eine leichte Entspannung des Gesamtmarkts trage dazu ebenso bei wie eine Meldung des Unternehmens selbst.Demnach werde Wirecard künftig mit Signal Iduna zusammenarbeiten und den Versicherer bei der Digitalisierung des Angebots unterstützen. Konkret könnten Verbraucher künftig Reiseversicherungen online abschließen und direkt bezahlen können. Wirecard übernehme dabei die Abwicklung der Zahlungen sowie die Auszahlungen im Schadensfall.Zudem würden die optimistischen Äußerungen zur laufenden Bilanzsonderprüfung von Vorstandschef Markus Braun nachwirken. Dieser habe sich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am Wochenende zuversichtlich gezeigt, dass die wiederholten Bilanz-Vorwürfe gegen sein Unternehmen bald entkräftet würden. Angesichts der Virus-Panik habe das am Markt gestern allerdings kaum Gehör gefunden.Anleger sollten allerdings auch die Lage am Gesamtmarkt genau beobachten. Die Comeback-Wette des "Aktionär" läuft derweil aber weiter, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.