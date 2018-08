Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

166,20 EUR +0,79% (08.08.2018, 12:00)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

166,00 EUR +0,09% (08.08.2018, 12:15)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (08.08.2018/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Trotz des allumfassenden Digitalisierungsprozesses wirkt die knapp 150 Jahre alte Commerzbank im Gegensatz zum erst 1999 gegründeten Fintech-Unternehmen Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) eher unattraktiv auf Anleger, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München habe in den letzten zwei Jahren einen rasanten Kursanstieg hinlegen können. Während das Papier der Commerzbank seit Beginn dieses Jahres an Wert eingebüßt habe, habe die Wirecard-Aktie seit Jahresanfang um über 50% zugelegt.Die zwischenzeitlichen Zins- und Inflationsängste sowie der andauernde Handelsstreit würden nicht gerade für ein ideales Börsenumfeld sorgen. Doch Wirecard scheine diese Faktoren offenbar wenig zu stören. Bereits heute sei das Unternehmen, gemessen am Börsenwert, vor den großen Konzernen wie thyssenkrupp, RWE, oder Lufthansa einzuordnen. Zumal Wirecard zuletzt auch beim wichtigen Kriterium Handelsumsatz aufgeholt habe.Das Unternehmen Wirecard profitiere derzeit vom boomenden Online-Handel. In Zukunft sollten neue Bezahlmöglichkeiten für noch mehr Wachstum sorgen. Wirecard sei Spezialist, wenn es darum gehe, Bezahlsysteme von morgen zu entwickeln. Dementsprechend optimistisch und selbstbewusst habe sich Wirecard-Chef Markus Braun im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" (29. Juli) geäußert: "Das Wirecard-Wachstum der nächsten zehn Jahre wird das der vergangenen zehn Jahre deutlich in den Schatten stellen." Hintergrund für diesen Optimismus stelle u.a. der Umstand dar, dass aktuell lediglich 1,5% aller Zahlungstransaktionen weltweit voll digital seien. Dabei überzeuge Wirecard bereits jetzt mit starken Wachstumszahlen. Gemäß Unternehmensangaben vom 25. Juli sei der Umsatz im zweiten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40% auf ca. EUR 477 Mio. gestiegen. Angesichts dieser positiven Zahlen dürfte jedoch auch der Druck auf Wirecard wachsen, diese Ergebnisse in Zukunft zu wiederholen und zu verbessern.Die Wirecard-Aktie werde aktuell bei EUR 166,35 (07.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 169,35 (07.08.2018) gelegen, das Jahrestief bei EUR 63,79 (09.08.2017). Bei Bloomberg würden 18 Analysten die Aktie auf "kaufen", zehn auf "halten" und ein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 150,69 setzen. (Analyse vom 08.08.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link