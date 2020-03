Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

109,60 EUR +7,87% (10.03.2020, 11:01)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

109,75 EUR +4,57% (10.03.2020, 10:46)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Verkaufspanik an den Märkten habe am Montag auch die Wirecard-Aktie schwer getroffen. Am Dienstagmorgen zeichne sich allerdings eine Erholung ab. Auch wenn der Abverkauf vorerst gestoppt sei, stehe die Wirecard-Aktie so tief wie seit Ende Dezember nicht mehr. Die zwischenzeitlichen Gewinne vom Jahresanfang seien längst Geschichte. Mit einem 2020er-KGV von 18 sei sie aktuell aber so günstig bewertet wie seit Anfang 2012 nicht mehr - vom Peergroup-Vergleich ganz zu schweigen.Anleger, die sich vor Veröffentlichung der Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung Ende des Monats auf der Long-Seite positionieren wollen, eröffne der Bewertungsabschlag eine attraktive Einstiegschance. Investierte Anleger könnten den Einstand ihrer Comeback-Wette auf dem aktuellen Kursniveau durch Nachkäufe verbilligen.Für schwache Nerven sei die Spekulation jedoch nicht geeignet: Einerseits bleibe die Unsicherheit wegen des Coronavirus hoch und könnte die Stimmung an den Märkten jederzeit wieder zum Kippen bringen. Andererseits sei auch der Ausgang der KPMG-Prüfung mit möglichen Kursrisiken verbunden. Sollte diese wider Erwarten Fehler offenbaren, wäre es ein gefundenes Fressen für die Shortseller, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: