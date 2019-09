Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

158,45 EUR +0,60% (06.09.2019, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

158,35 EUR +0,86% (06.09.2019, 14:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Die Wirecard-Aktie könne in dieser Woche wieder spürbar Boden gut machen und dabei nicht nur wichtige Chartmarken zurückerobern, sondern auch die Shortseller in die Flucht schlagen. Nach dem Zwischensprint an den letzten beiden Tagen gehe es am Freitag moderater bergauf.Das gehe auch in Ordnung, alleine seit Mittwoch habe die Aktie rund zehn Prozent zugelegt. Mit dem Ausbruch aus dem seit einem Jahr gültigen Abwärtstrend und aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend sowie dem Sprung über die 50-Tage-Linie habe der Kurs gleich mehrere Kaufsignale erzeugt, die durch die jüngsten Anschlussgewinne allesamt bestätigt worden seien.Fundamentale Unterstützung hätten dabei positive Analystenkommentare und eine Unternehmensmeldung über den Ausbau der Kooperation mit der japanischen Mizuho Bank geliefert. Zusätzlichen Schwung habe am Donnerstag der optimistische Langfrist-Ausblick von Vorstandschef Markus Braun im Interview mit CNBC geliefert.Einige Leerverkäufer dürften angesichts der jüngsten Aufwärtsbewegung kalte Füße bekommen haben und mit Shorteindeckungen zusätzliche Unterstützung geliefert haben. Der Hedgefonds Slate Path Capital - nach Daten des "Bundesanzeigers" der letzte Shortseller mit einer Position oberhalb der Offenlegungsquote - habe seine Leerverkaufsposition am Donnerstag jedenfalls von 0,57 auf 0,46 Prozent gesenkt.Mittelfristig sieht Nikolas Kessler von "Der Aktionär" sogar Chancen auf neue Höchststände und bestätigt die Kaufempfehlung für den DAX-Titel. (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: