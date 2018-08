Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (31.08.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Lange Zeit sei Wirecard ein erfolgreicher, aber wenig bekannter Nischenplayer gewesen. Mit dem möglichen DAX-Aufstieg im September stehe Wirecard nun aber kurz vor dem Sprung auf die ganz große Bühne des deutschen Aktienmarkts. Lampenfieber habe Vorstandschef Markus Braun deswegen aber nicht. Statt über die künftige Indexzugehörigkeit spreche Braun viel lieber über die technischen Perspektiven seines Unternehmens.Auch wenn sich Braun vor dem wichtigen Termin am Mittwoch (5. September) gelassen gebe: Bei den Anlegern habe die Aussicht auf einen Einzug in den DAX einen regelrechten Kaufrausch ausgelöst. Erst zu Beginn dieser Woche habe der Aktienkurs bei 196,10 Euro ein neues Allzeithoch markiert und sich damit seit Jahresbeginn bereits mehr als verdoppelt.Nach Ansicht des AKTIONÄR sei auf diesem Niveau bereits viel Positives eingepreist. Gut möglich also, dass es auch bei positiven News vonseiten der Deutschen Börse in der kommenden Woche erst einmal turbulent werde und Gewinne mitgenommen würden.