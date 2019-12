Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Schlagabtausch zwischen Wirecard, Financial Times (FT) und Leerverkäufern habe längst das Zeug zum Thriller. Dabei dürfen natürlich auch Geheimagenten nicht fehlen - und genau die würden jetzt auch noch ins Spiel kommen.Einem neuen Bericht der FT zufolge seien Wirecard-Kritiker und Investoren von Privatermittlern beschatten worden. Ziel der Maßnahme sei es gewesen, Beweise für Manipulationsversuche am Kurs der Wirecard-Aktie zu sammeln. Die FT berufe sich dabei auf zwei namentlich nicht genannte Personen, die mit der Operation vertraut seien.Den Auftrag für die Überwachung mit dem Codenamen "Palldium" solle Rami El Obeidi, ehemals Chef eines libyscher Geheimdiensts und nach eigenen Angaben Wirecard-Aktionär, gegeben haben. Durchgeführt worden sei sie von zwei privaten Sicherheitsdiensten, Sloan Risk Group aus London und APG Protection aus Manchester.Aus Foto-Aufnahmen und Dokumente, die der FT vorliegen würden, gehe hervor, dass mindestens acht Personen überwacht worden seien. Darunter neben Hedgefonds-Manager und Shortseller Crispin Odey u.a. auch Matt Earl und Fraser Perring, die Co-Autoren des berüchtigten Zatarra Reports.Der Zahlungsdienstleister habe gegenüber der FT jegliche Beteiligung oder Unterstützung derartiger Überwachungsmaßnahmen zurückgewiesen. Pikant allerdings: Im Zusammenhang mit dem Zatarra-Skandal im Jahr 2016 habe die damals von Wirecard beauftragte Anwaltskanzlei Jones Day den Einsatz von Detektiven "in begrenztem und legalen" Umfang eingeräumt.Am Mittwoch gehe es für den DAX-Titel daraufhin weiter abwärts. Bereits in den beiden Vortagen hätten neue Fragen zur Bilanzierung und Berichte über eine neue Short-Position des Hedgefonds TCI für kräftige Verluste gesorgt. Die Wirecard-Aktie sei kurzzeitig bis auf 104,60 Euro abgerutscht - der tiefste Stand seit April.Das zeigt einmal mehr, dass die Comeback-Wette auf die Wirecard-Aktie allenfalls von risikobewussten Anlegern eingegangen werden sollte, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2019)