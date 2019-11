Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wirecard baue sein Engagement in China weiter aus. Auf eine Kooperation mit dem dortigen Kreditkarten-Konzern Unionpay und den geplanten Markteintritt durch die Übernahme des chinesischen Zahlungsabwicklers Allscore folge am Donnerstag ein weiterer Deal im Reich der Mitte.Man habe mit YeePay das größte Payment-Unternehmen der chinesischen Reisebranche als neuen Partner für weltweite Flugbuchungen gewonnen, habe Wirecard am Morgen mitgeteilt. Nach Unternehmensangaben arbeite YeePay mit allen kommerziellen chinesischen Fluglinien sowie den großen Reisebüros des Landes zusammen. Im vergangenen Jahr habe der E-Payment-Dienstleister ein Transaktionsvolumen von rund 34 Milliarden Euro im Bereich Fluggesellschaften und Reisen verbucht.In Kooperation würden die beiden Unternehmen den Kunden künftig auch Bezahlprozesse außerhalb Chinas anbieten wollen. Das potenzielle Transaktionsvolumen der internationalen Zahlungen, die künftig von Wirecard abgewickelt würden, beziffere der DAX-Konzern auf über 17 Milliarden Euro pro Jahr.Mit der neuen Partnerschaft erweitere Wirecard erneut sein Geschäft in China. Erst in der Vorwoche sei die Übernahme von Allscore Payment bekannt gegeben worden, die dem DAX-Konzern als einem der ersten westlichen Unternehmen den Markteintritt in den lukrativen chinesischen Payment-Markt ebnen solle. Mitte September habe das Unternehmen zudem seine Partnerschaft mit Unionpay erweitert, dem führenden chinesischen Kreditkartenkonzern.Der Wirecard-Aktie könne die Fortsetzung der China-Offensive am Donnerstag moderaten Rückenwind liefern. Im durchwachsenen Gesamtmarkt genüge das Plus von rund einem halben Prozent zwar, um zu den Top-Gewinnern zu gehören.Die Wirecard-Aktie bleibt vorerst aber auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 14.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link