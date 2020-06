Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,4026 EUR -53,30% (29.06.2020, 22:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Trotz des Insolvenzantrags in der Vorwoche wolle das Aschheimer Unternehmen den Geschäftsbetrieb zunächst aufrechterhalten, habe Wirecard am Wochenende mitgeteilt. Das komme zu Wochenbeginn gut an. Die Aktie sei nach dem heftigen Kursabsturz nun aber endgültig zum Spielball der Spekulanten geworden.Ob es gelinge, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten sei jedoch fraglich - zumal die Bedingungen erschwert seien: Die Wirecard Card Solutions Limited mit Sitz in Newcastle habe aufgrund einer Anordnung der zuständigen Aufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) "ihre Geschäfte unterbrochen", habe es am Wochenende weiter geheißen. Unternehmen, die bislang die Dienste der Wirecard Card Solutions genutzt hätten, müssten derweil abwarten - oder Alternativen suchen. Unabhängig von der FCA-Anordnung hätten in der Vorwoche bereits die Kreditkartenriesen Visa und MasterCard ihre Kooperationen mit dem Wirecard auf den Prüfstand gestellt.Die Wirecard-Aktie sei nun derweil fest in Zockerhand. Nachdem sie in den letzten Handelstagen bis zu 99% verloren habe und am Freitag zeitweise bis auf 1,08 Euro abgetaucht sei, könne sie sich am Montagvormittag in der Spitze auf rund 4 Euro fast vervierfachen. Dennoch sei weiterhin höchste Vorsicht geboten: Beim wilden Treiben der Profi-Trader und Shortseller würden Privatanleger häufig den Kürzeren ziehen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:1,281 EUR -63,74% (29.06.2020, 17:37)