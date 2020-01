Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

128,55 EUR -0,23% (22.01.2020, 13:13)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

128,55 EUR -0,23% (22.01.2020, 13:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Aschheimer Unternehmens sei der Top-Performer im DAX, habe seit Jahresbeginn rund 20% an Wert gewonnen. Mit Barclays und Morgan Stanley hätten innerhalb der vergangenen Tage gleich zwei Investmentbanken ihre Kursziele für die Wirecard-Aktie bestätigt. Fast schon unglaublich sei allerdings das Ergebnis einer aktuellen "Aktionär"-Umfrage.Am 20. Januar habe "Der Aktionär" seine Leser gefragt, wie sie die weitere Entwicklung der Wirecard-Aktie einschätzen würden. Konkret: Werde die Aktie zum Jahresende höher oder tiefer stehen als zum Stichtag 30. Dezember 2019, als sie bei 107,50 Euro aus dem Handel gegangen sei und damit das fünftschlechteste Jahresergebnis abliefere. 19,1 Prozent habe das Papier binnen Jahresfrist eingebüßt. Die Vorzeichen hätten sich nun gedreht. Seit Beginn des Jahres laufe der Kurs aufwärts. Rund 20% betrage das Plus.An der Umfrage des "Aktionärs" hätten sich 5.154 Leser beteiligt. Unglaubliche 96,7% von ihnen würden angeben, dass sie zum Ende des Jahres mit höheren Kursen rechnen würden als Ende 2019. Knapp zwei Drittel (62%) würden die Wirecard-Aktie in einem Bereich zwischen 151 und 200 Euro sehen. 23,8% hätten angegeben, dass sie sogar mit Kursen über 200 Euro rechnen würden. Sie lägen damit auf einer Wellenlänge mit den eingangs erwähnten Investmentbanken Barclays und Morgan Stanley. Die Analysten würden den fairen Wert bei 200 respektive 205 Euro sehen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: