Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der endgültige Bericht verschiebe sich erneut, doch bislang gebe es keine Hinweise auf Manipulation - so lasse sich die Meldung von Wirecard zur Bilanz-Sonderprüfung von Mittwochabend zusammenfassen. Auch wenn der KPMG-Bericht erst am Montag (27. April) vorliegen werde: Die Anleger hätten die Unternehmensmeldung faktisch als Freispruch von den Bilanzvorwürfen von "Financial Times" und Co interpretiert. Verständlich, denn dass die Prüfer nach monatelangem Aktenwälzen ausgerechnet in den letzten fünf Tagen noch fündig würden, erscheine unwahrscheinlich.Vom Krisentief Mitte März habe die Wirecard-Aktie in der Spitze über 75% zugelegt. Angesichts dieser starken Entwicklung würden einige Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen: Im durchwachsenen Gesamtmarkt gehe es am Freitag abwärts.Dessen ungeachtet bleibe auch "Der Aktionär" bei seiner optimistischen Einschätzung und traue der Wirecard-Aktie eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung zu. Das erste Zwischenziel bei 145 Euro sei bereits in Reichweite, mittel- und langfristig seien allerdings auch neue Höchststände drin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: