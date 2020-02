Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

140,40 EUR -2,60% (14.02.2020, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

139,85 EUR -3,22% (14.02.2020, 12:58)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der deutsche Zahlungsabwickler habe für das abgelaufene Geschäftsjahr kräftige Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis gemeldet. Die Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" (FT) hätten Wirecard und die Aktionäre im letzten Jahr in Schach gehalten und den Aktienkurs teils schwer belastet. Auf die operative Entwicklung habe die Angelegenheit jedoch keine Auswirkungen, wie die vorläufigen Zahlen für 2019 jetzt belegen würden.Den testierten Jahresbericht werde Wirecard am 8. April vorlegen. Bereits die vorläufigen Zahlen würden aber zeigen, dass die Auseinandersetzung mit den Bilanz-Vorwürfen von FT und Co viel Geld koste. Denn bereinigt um Sonderaufwendungen für Prüfungs- und Beratungs- sowie Rechtsberatungsleistungen im vierten Quartal hätte das EBITDA bei 794 Mio. Euro gelegen und damit über den Erwartungen der Analysten.In der ersten Reaktion auf die Zahlen sei die Wirecard-Aktie im vorbörslichen Handel kurzzeitig um bis zu 4% eingeknickt. Sie gehöre am Freitag wieder zu den größten DAX-Verlierern. Diese Reaktion offenbare das Dilemma bei Wirecard: Die Bilanz-Vorwürfe würden wie ein Damoklesschwert über dem Zahlungsabwickler schweben und die operativen Fortschritte noch immer in den Schatten stellen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: