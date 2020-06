Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der ehemalige Vorstandschef von Wirecard, Markus Braun, sei am Dienstag in München festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft München I bestätigt habe, sei der Ex-Manager wegen dem Vorwurf der unrichtigen Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft verhaftet worden."Nach derzeitiger rechtlicher Prüfung begründet das Verhalten des Beschuldigten den Verdacht der unrichtigen Darstellung jeweils in Tateinheit mit Marktmanipulation gem. § 331 Handelsgesetzbuchs, §119 Wertpapierhandelsgesetz in mehreren Fällen", habe die Staatsanwaltschaft mitgeteilt.Die Staatsanwaltschaft habe weiter ausgeführt: Möglicherweise habe der Beschuldigte Braun ggf. mit anderen Beschuldigten - auch im Zusammenwirken mit weiteren Tätern - die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen der Wirecard AG durch vorgetäuschte Einnahmen aus Geschäften mit Third-Party-Acquiren aufgebläht. Das Vorgehen könne dazu gedient haben, die Gesellschaft finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver darzustellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: