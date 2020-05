Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

86,90 EUR -0,29% (26.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

86,09 EUR -1,72% (26.05.2020, 19:51)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wegen anhaltender Bilanz-Zweifel und heftigen Kursverlusten der Wirecard-Aktie stehe Wirecard-Chef Markus Braun in der Kritik. Einige Großaktionäre hätten sogar seinen Rücktritt gefordert. Das lehne Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann bislang ab, doch für Braun könnte zum Jahresende trotzdem Schluss sein.Im Dezember laufe der Vertag des Vorstandsvorsitzenden aus. Ob er einen neuen bekomme und im Amt bleiben könne, hänge u.a. von zwei Bedingungen ab: Das Aschheimer Unternehmen brauche das uneingeschränkte Testat der Wirtschaftsprüfer von EY für seinen Jahresabschluss 2019 und dürfe sich keinen Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin einhandeln. Das berichte das "Manager Magazin" am Dienstag und berufe sich dabei auf informierte Kreise. Demnach werde Chefaufseher Thomas Eichelmann Brauns Vertrag erst dann verlängern, wenn beide Bedingungen erfüllt seien. Parallel werde "mit Hochdruck an einer Nachfolgelösung" gearbeitet, heiße es in dem Bericht weiter.Etwas Banales wie der Jahresabschluss entwickele sich bei Wirecard zum Krimi: Erst am späten Montagabend habe der DAX-Konzern die Veröffentlichung zum dritten Mal verschoben und damit zunächst für neue Unsicherheit unter den Aktionären gesorgt. Dass nun offenbar auch die Zukunft des langjährigen Unternehmenschefs davon abhänge, verleihe dem Dokument zusätzliche Brisanz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: