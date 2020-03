Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

98,40 EUR -6,05% (26.03.2020, 14:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise bleibe das beherrschende Thema dieser Tage auch an der Börse. Nach der deutlichen Erholung seit Wochenbeginn sei die Aufholjagd am deutschen Aktienmarkt zunächst wieder beendet. Das treffe besonders die Wirecard-Aktie. Im ohnehin Schwachen DAX gehöre sie am Mittwoch zu den Schlusslichtern. Ein Großteil der Kursgewinne vom Vortag sei damit bereits wieder Geschichte. Zudem falle der Kurs erneut unter die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke, die ebenfalls am Mittwoch erst zurückerobert worden sei.Immerhin: Vom Zwischentief aus der Vorwoche knapp unterhalb von 80 Euro sei der Kurs wieder weit entfernt. Zudem würden die erneut bestätigte Ergebnisprognose für das laufende Jahr, neue Kooperationen und eine Beschleunigung des Trends hin zum digitalen Bezahlen Hoffnung auf eine weiterhin starke Entwicklung des operativen Geschäfts machen.Ungeachtet des heutigen Rückschlags bleibe "Der Aktionär" gegenüber der Wirecard-Aktie mittel- und langfristig weiterhin optimistisch eingestellt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:98,18 EUR +2,95% (26.03.2020, 13:53)