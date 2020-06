Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard habe ihre anfänglichen Verluste am Montag im Tagesverlauf nahezu vollständig ausgleichen können und sei zwischenzeitlich sogar moderat ins Plus geklettert. Dabei seien die Vorzeichen alles andere als positiv gewesen: Meldungen über eine Anzeige der BaFin gegen die Mitglieder des Vorstands und eine Durchsuchung der Geschäftsräume hätten am Freitag im nachbörslichen Handel für deutliche Verluste gesorgt.Für Zuversicht unter den leidgeprüften Aktionären sorge offenbar ein Statement, das der Zahlungsabwickler am Sonntag auf seiner Transparenz-Website veröffentlicht habe. Darin erkläre das Unternehmen seine Kooperationsbereitschaft mit den Behörden. Zudem hätten die jüngsten Entwicklungen keinen Einfluss auf das operative Geschäft - die Ergebnisprognose für das laufende Jahr sei in diesem Zusammenhang erneut bestätigt worden.Insgesamt herrsche unter den Anlegern aber große Aufregung: "Wir werden überschüttet mit Anfragen, das haben wir seit den Zeiten des Neuen Markts nicht mehr erlebt", habe Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Aktionärsvereinigung DSW, gegenüber Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. "Die Reaktionen sind zum Teil höchst emotional."Laut Tüngler sei in dieser Situation nun die wichtigste Frage: "Wie schafft man es, wieder Ruhe hineinzubringen?" Die richtige Antwort auf diese Frage scheine noch nicht gefunden: Nachdem der Bericht zur Sonderprüfung durch KPMG nicht den erhofften Befreiungsschlag gebracht habe, seien auch die Ankündigungen zum Ausbau von Top-Management und Kontrollsystemen bislang nahezu verpufft.Für diesen Fall halte sich auch die Aktionärsvereinigung Optionen offen: "Wir als DSW wollen zunächst die Vorlage der testierten Zahlen am 18. Juni abwarten und anschließend entscheiden, wie wir uns auf der Hauptversammlung positionieren", habe Tüngler gesagt. "Entscheidungen über eine Sonderprüfung wie auch mögliche Klagen sind bei der DSW noch nicht getroffen." (Ausgabe vom 08.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link