Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (30.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wirecard habe am späten Mittwochabend per DGAP-Meldung über personelle Veränderungen im Aufsichtsrat informiert. Einen direkten Zusammenhang zu den jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der KPMG-Prüfung gebe es nicht, doch das Timing werfe Fragen auf.Demnach sei Susana Quintana-Plaza bereits mit Wirkung zum 7. April aus dem Aufsichtsrat des Unternehmens ausgeschieden und habe "inzwischen eine Executive Position bei einem Konzern im Ausland übernommen". Warum der DAX-Konzern erst mit über drei Wochen Verspätung über die Personalie informiere, dazu schweige die Meldung. Spekulationen über einen Weggang der Aufsichtsrätin habe es bereits in der Vorwoche gegeben.Für Ersatz sei aber bereits gesorgt: Der ordentlichen Hauptversammlung solle Hauke Stars als Nachfolgerin im Kontrollgremium zur Wahl vorgeschlagen werden. Die 52-Jährige sitze seit 2012 im Vorstand der Deutschen Börse und verantwortet dort den Geschäftsbereich, zu dem Börsengänge, der Aktienhandel und die Startup-Förderung gehören würden.Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann lobe die "fundierten Kenntnisse professioneller Prozesse und Abläufe in international agierenden und börsennotierten Blue-Chip-Konzernen" der Managerin sowie "ihre ausgezeichnete Expertise in IT- und Technologie-Themen".Auf den in dieser Woche veröffentlichten KPMG-Bericht gehe Wirecard in der Unternehmensmeldung mit keiner Silbe ein. Zumindest die Erweiterung des Aufsichtsrats sei aber als Reaktion auf wiederholte Forderungen nach Professionalisierung zu werten. Eichelmann, der erst zu Jahresbeginn den Aufsichtsratsvorsitz übernommen habe, habe damals bereits entsprechende Maßnahmen in Aussicht gestellt.Dem umstrittenen Vorstandschef Markus Braun habe der Aufsichtsratsvorsitzende derweil den Rücken gestärkt, nachdem es am Vortag harsche Kritik und sogar Rücktrittsforderungen gegeben habe. "Eine Personaldebatte wäre im Moment in keinster Weise zum Wohl des Unternehmens. Eine Ablösung von Herrn Dr. Braun sehe ich heute nicht", habe Eichelmann im Interview mit dem "Handelsblatt" gesagt.Nachdem die Veröffentlichung des KPMG-Berichts am Dienstag aus Sicht der Anleger nicht die erhoffte Erlösung von den Bilanz-Vorwürfen geliefert habe, sei die Aktie seit Wochenbeginn um rund 35 Prozent eingeknickt. Nach zwei heftigen Verlusttagen in Folge sei nun eine technische Gegenbewegung möglich, die Lage dürfte aber angespannt bleiben. (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFX