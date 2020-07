Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

4,60 EUR -32,85% (01.07.2020, 12:24)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

5,48 EUR -4,36% (01.07.2020, 12:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (01.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Bilanzskandal bei Wirecard habe erneut die Ermittlungsbehörden auf den Plan gerufen. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten insgesamt fünf Gebäude in Deutschland und Österreich durchsucht - darunter erneut den Hauptsitz des DAX-Konzerns in Aschheim bei München. Im Fokus stehe dabei offenbar Ex-CEO Markus Braun.Unter den durchsuchten Gebäuden seien auch zwei Objekte in Österreich, wie die Münchner Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich bestätigt habe. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" solle es sich dabei auch um das Privathaus von Ex-Vorstandschef Markus Braun in Wien handeln.Die Ermittler würden Braun, den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek und weitere Wirecard-Manager der Manipulation des Börsenkurses verdächtigen. Mindestens bei Braun und Marsalek gehe es auch um den Vorwurf der Bilanzfälschung.Die Wirecard-Aktie reagiere erneut dramatisch auf die Razzien: Nach anfänglichen Kursgewinnen von bis zu 44 Prozent sei sie am Mittwochmittag zeitweise bis zu 16,5 Prozent ins Minus gerutscht. Die extreme Volatilität zeige: Die Papiere des Noch-DAX-Konzerns seien inzwischen fest in Zockerhand.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link