Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

122,95 EUR -1,13% (28.03.2019, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

122,95 EUR -0,85% (28.03.2019, 16:38)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Negative Berichte der "Financial Times" (FT) hätten den DAX-Titel in den vergangenen Wochen um bis zu 50 Prozent einbrechen lassen. Jetzt sehe sich der Zahlungsdienstleister durch den Prüfbericht der Kanzlei Rajah & Tann weitgehend entlastet und hole zum Gegenschlag aus - mit einer Klage gegen FT.Bereits im Februar habe eine Unternehmenssprecherin juristische Schritte gegen die FT angekündigt, damals habe aber die Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern im Fokus gestanden. Zudem habe Wirecard Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Kursmanipulation gestellt. Ein Anleger habe zudem im Februar Anzeige gegen FT-Autor Dan McCrum und gegen Unbekannt erstattet.Am Dienstag habe Wirecard eine eigene Zusammenfassung des Berichts der Anwaltskanzlei Rajah & Tann publiziert, die im Auftrag des Unternehmens etwaige Compliance-Verstöße bei der Niederlassung in Singapur untersucht habe. Demnach hätte es zwar Verstöße von Wirecard-Mitarbeitern gegen Buchungsvorschriften gegeben, nicht aber Scheinumsätze mit verschobenen Geldern oder Korruption. Die Hinweise auf Gesetzesverstöße in der deutschen Konzernzentrale hätten sich ebenfalls nicht bestätigt.Der Zahlungsabwickler sehe sich dadurch weitgehend entlastet, wolle den Originalbericht der Kanzlei laut Vorstandschef Markus Braun aber trotzdem unter Verschluss halten. Gehe es nach dem CEO, würde er nun am liebsten schnell zum Tagesgeschäft übergehen. Die Aufarbeitung der Vorfälle dürfte Wirecard allerdings noch einige Zeit beschäftigen - zumal auch die Untersuchung der Behörden in Singapur noch laufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: