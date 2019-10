Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nachdem die "Financial Times" (FT) wiederholt die Bilanzierungspraktiken von Wirecard in Zweifel gezogen und damit den Aktienkurs unter Druck gebracht habe, geht das Aschheimer Unternehmen nun in die Offensive. Eine Sonderprüfung solle die Vorwürfe ein für alle Mal entkräften.Vorstand und Aufsichtsrat hätten sich entschlossen, die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung zu beauftragen. Damit sollten alle Vorwürfe, die von der britischen Zeitung aufgebracht worden seien, umfassend und unabhängig aufgeklärt werden, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Untersuchung werde unverzüglich beginnen."Der Aktionär" werte eine Sonderprüfung als wichtigen Schritt hin zu mehr Transparenz. Im besten Fall könne Wirecard der FT damit den Wind aus den Segeln nehmen und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. An der Börse komme die Meldung am Montagmorgen gut an: Die Wirecard-Aktie lege deutlich zu. Bis ein Ergebnis vorliege, seien jedoch weitere Attacken der FT nicht ausgeschlossen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: