Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von der DZ BANK:Die Aktie von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gehörte im Juli zu den gefragtesten Basiswerten, so Alexander Dickel, Leiter Produktmanagement Internet Plattformen bei der DZ BANK AG, in einer aktuellen Veröffentlichung.Jüngst habe der Zahlungsabwickler über die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr berichtet. Er habe steigende Ergebnisse gemeldet. Der Vorstand habe zudem die Prognosen erhöht. Trotzdem verharre die Aktie weiterhin in einer Konsolidierung.Der Zahlungsdienstleister profitiere weiterhin vom Boom beim Online-Shopping, was sich in kräftig gestiegenen Ergebnissen niederschlage. Der Umsatz habe im ersten Halbjahr um 36,7% auf 1,21 Mrd. Euro zugelegt. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe Wirecard ein Plus von 35,8% auf 342,1 Mio. Euro erzielt.Auch künftig dürften die Dienstleistungen von Wirecard gefragt bleiben. Das Unternehmen biete sowohl Händlern als auch Endkunden globale innovative Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr. Das Kundenportfolio umfasse mittlerweile 43.000 große und mittlere sowie knapp 258.000 kleine Unternehmen und werde kontinuierlich ausgebaut. Diese stetig steigende Kundenbasis führe zu einer Erhöhung des über die Wirecard-Systeme laufenden Transaktionsvolumens, was wiederum die Basis für weitere Ergebniszuwächse bilde. Die Analysten würden daher eine Fortsetzung des profitablen Wachstums mit kräftigen Steigerungsraten erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:145,95 EUR -1,22% (09.08.2019, 15:10)