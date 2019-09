Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

149,85 EUR -4,49% (10.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

151,45 EUR +1,27% (11.09.2019, 09:15)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Zahlungsabwickler habe in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche neue oder erweiterte Kooperationen verkündet. Der Schwerpunkt habe dabei auf Unternehmen in Asien und Europa gelegen. Nun baue Wirecard aber auch sein Engagement in Nordamerika weiter aus.Dort werde Wirecard das US-Fintech-Unternehmen Credibly bei der Digitalisierung des Kreditvergabeprozesses unterstützen. Die Auszahlung von Darlehen solle laut einer Unternehmensmitteilung künftig über physische oder digitale Karten ausgegeben werden. Vorteil für die Kunden: Sie würden das benötigte Betriebskapital über virtuelle Wallets in Echtzeit erhalten.Dabei profitiere Credibly von der Expertise und der Infrastruktur des DAX-Unternehmens, denn der Zahlungsexperte gelte als einer der führenden Anbieter von Payout-Karten in den USA und biete dort unter anderem auch eine App zur Verwaltung von Konto- und Payment-Aktivitäten an. Zudem sollten die bestehenden Risikomanagement- und Marketingmodelle von Credibly um Datenanalyse- und Reporting-Funktionen von Wirecard ergänzt werden.Nach der spürbaren Erholung in der Vorwoche habe der DAX-Titel am Montag herbe Verluste fast 4,5 Prozent einstecken müssen. Grund dafür seien Gewinnmitnahmen und ein zurückhaltender Analystenkommentar von JP Morgan gewesen. Am Mittwochmorgen zeichne sich aber zumindest eine Stabilisierung der Lage ab: Im vorbörslichen Handel bei Tradegate lege der Aktienkurs ein gutes Prozent zu.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: