Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (23.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY habe sich im Bilanzskandal um Wirecard nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nicht nur, dass der mutmaßliche Bilanzbetrug jahrelang unentdeckt geblieben sei - auch das Interesse der Bilanzprüfer an einer Aufklärung der Vorwürfe scheine gering zu sein. Das könnte nun Konsequenzen haben.Der Untersuchungsausschuss im Bundestag, der die politische Dimension des Wirecard-Skandals aufarbeiten solle, habe für diese Woche Wirtschaftsprüfer von EY vorgeladen. Wie aus drei Anwaltsschreiben an den Ausschuss hervorgehe, würden die Mitarbeiter der Gesellschaft allerdings die Aussage verweigern wollen und zur Begründung auf ihre Verschwiegenheitspflicht als Wirtschaftsprüfer verweisen. Dass der Insolvenzverwalter sie davon entbunden habe, ändere nichts, würden die Anwälte in den Schreiben erklären.EY habe als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Jahresabschlüsse von Wirecard geprüft. Das Unternehmen stehe in der Kritik, weil der Milliardenbetrug dabei nicht früher entdeckt worden sei. Dem Unternehmen würden deshalb Schadenersatzklagen von den Aktionären drohen, die durch den Wirecard-Skandal Milliarden verloren hätten.Die Blockadehaltung treffe in der Politik auf Unverständnis. EY spiele eine entscheidende Rolle, "vieles deutet auf ein Versagen auch bei der Abschlussprüfung hin", habe der FDP-Abgeordnete Florian Toncar gesagt. Danyal Bayaz von den Grünen habe erklärt, die Prüfer sollten trotz ihrer Weigerung vor dem Ausschuss erscheinen - und bis dahin "in sich gehen, ob sie ihren Beitrag zur politischen Aufklärung tatsächlich verweigern möchten".Der Obmann der SPD-Fraktion im Untersuchungsausschuss, Jens Zimmermann, gesagt habe, es sei fraglich, "ob und wenn ja wie weitreichend ein Auskunftsverweigerungsrecht vorliegt." Insbesondere die Sorge vor Schadenersatzforderungen von Anlegern und Kreditgebern reiche als Begründung nicht aus. EY solle die Möglichkeit zur Aussage nutzen, um einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten.Als Konsequenz habe er einen Ausschluss der Gesellschaft von Regierungsaufträgen ins Spiel gebracht. "Es ist jedenfalls klar, dass eine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, die einen solchen Blockadekurs unterstützt, kein Geschäftspartner mehr für die Bundesregierung sein kann", so Michelbach.Auf den Kurs der Wirecard-Aktie hätten die Querelen um die Aufklärung des Skandals kaum noch Auswirkungen. Zu holen sei hier allerhöchstens für Zocker noch etwas. Alle anderen lassen besser die Finger von der Pleite-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2020)Mit Material von dpa-AFX