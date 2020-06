Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wie die "Börsen-Zeitung" am Montag berichte, habe der Wirecard-Bilanzskandal möglicherweise Auswirkungen auf einen Kredit der IPEX-Bank, Frankfurt. Die Bank sei im Konzerngerüst der staatlichen KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) als Spezialfinanzierer für die deutsche und europäische Exportwirtschaft tätig. Der geliehene Betrag von 100 Mio. Euro sei einem Sprecher der KfW zufolge "vom Totalausfall bedroht".Die Finanzierung der IPEX-Bank rühre aus einer Vereinbarung vom September 2018, sie solle voll ausgeschöpft sein. Der Wirecard-Schuldenstand solle sich insgesamt auf 3,5 Mrd. Euro belaufen. 500 Mio. Euro schulde das Aschheimer Unternehmen Anleihegläubigern, 1,75 Mrd. Euro seien mittels einer Kreditfazilität mehrerer Bankengruppen aufgenommen worden und 1,25 Mrd. Euro stünden vermutlich wegen direkter Bankfinanzierung aus.Am Wochenende habe die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtet, dass u.a. Privatinvestoren und Private-Equity-Fonds daran interessiert seien, Teile des Noch-DAX-Konzerns übernehmen zu wollen. Auch der französische Zahlungsabwickler Worldline habe ein Auge auf Wirecard geworfen. Die Hoffnungen einiger Investoren auf einen günstigen Ausgang der Prüfung der Bilanzen des deutschen Zahlungsdienstleisters würden den Wirecard-Kurs bei Wochenstart wieder über die 3-Euro-Marke klettern lassen. Letztendlich sei die Frage für die Zukunft entscheidend: Ob und wie schnell könne ein Käufer gefunden werden, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:3,099 EUR +141,92% (29.06.2020, 12:34)