Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

141,50 EUR +2,20% (09.10.2019, 10:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Zum Abschluss des Kapitalmarkttags in New York hätten sich am Dienstagabend Wirecard-CEO Markus Braun und Finanzchef Alexander von Knoop zur Geschäftsentwicklung des deutschen Zahlungsabwicklers geäußert. Vor allem eine Aussage lasse die Anleger aufhorchen. Die Vorbereitungen für den geplanten Aktienrückkauf seien laut dem CFO in der finalen Phase. Die konkreten Bedingungen sollten nach seinen Worten bereits in der kommenden Woche präsentiert werden.Die Anleger hätten am Dienstag enttäuscht auf die Prognoseerhöhung reagiert. Nach anfänglichen Gewinnen sei die Wirecard-Aktie letztlich rund 4,6% schwächer aus dem Handel gegangen. Die Aussicht auf baldige Aktienrückkäufe sollte den Kurs nun ein Stück weit stützen. Am Mittwochmorgen gehe es aber zunächst weiter bergab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:141,70 EUR +2,83% (09.10.2019, 10:39)