Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,4701 EUR -7,64% (15.01.2021, 11:41)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Deutschland Wirecard-Aktie:

WDI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (15.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wer habe was über Wirecard zu welchem Zeitpunkt gewusst? Die Aufarbeitung des größten Bilanzskandals der deutschen Wirtschaftsgeschichte dauere an. Während die Wirecard-Aktie weiterhin großen Schwankungen ausgesetzt sei, würden sich immer mehr prominente Wirtschaftsführer zum Skandal einlassen. In der Nacht sei Christian Sewing an der Reihe gewesen. Der CEO der Deutschen Bank habe durchaus unerwartetes offenbart.Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, habe nach eigenen Angaben nichts von den Übernahmeplänen des Skandalunternehmens Wirecard gewusst. Vom "Projekt Panther" habe er erst im Sommer 2020 durch eine Medienanfrage erfahren, habe Sewing in der Nacht zum Freitag im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags gesagt. Die Spitze des DAX-Konzerns Wirecard habe wenige Monate vor Auffliegen des Bilanzskandals die Idee gehabt, die Deutsche Bank zu übernehmen und hab dies von einer Beratungsgesellschaft prüfen lassen.Wirecard-Chef Markus Braun habe Anfang 2019 lediglich mit ihm darüber gesprochen, ob eine Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen sinnvoll sein könnte, so Sewing. Er habe die Zukunft der Deutschen Bank als Tech-Unternehmen mit angeschlossenem Bankgeschäft gesehen. Die Idee sei jedoch wenig konkret und "hypothetischer Natur" gewesen. Wenn man zu diesem Zeitpunkt von Übernahmeplänen gewusst hätte, hätte man nicht mit Wirecard über ein solches Vorhaben gesprochen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: