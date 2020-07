Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,6004 EUR -19,02% (20.07.2020, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,576 EUR -17,54% (20.07.2020, 13:06)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Finanzaufsicht steht seit Bekanntwerden der Vorgänge um den Zahlungsdienstleister Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) massiv in der Kritik, so die Experten von "FONDS professionell".Felix Hufeld, Präsident der deutschen Finanzaufsichtsbehörde Bafin, habe Vorwürfe gegen sein Haus im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal zurückgewiesen. Er sehe viel mehr die Politik in der Pflicht. "Wir erfüllen genau die Aufgaben, die uns der Gesetzgeber vorgibt - alles andere ist in einer Demokratie nicht zulässig", zitiere das Handelsblatt aus einem Gespräch Hufelds mit der "Welt am Sonntag". "Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Menschen, die behaupten, dass so ein Betrug mit einer anderen Aufsicht nicht möglich gewesen wäre, streuen den Bürgern Sand in die Augen."Das immer noch im deutschen Leitindex Dax gelistete Unternehmen, bei dem mittlerweile der Insolvenzverwalter Michael Jaffé das Sagen habe, habe am 18. Juni einräumen müssen, dass Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Die Staatsanwaltschaft München ermittle nun wegen des Betrugsverdachtes. Ein Ex-Manager sitze bereits in Untersuchungshaft. Die Bafin stehe seit Bekanntwerden der Vorgänge in der Dauerkritik, weil sie angeblich nicht rechtzeitig eingegriffen habe - insbesondere bei der ihr direkt unterstellten Wirecard Bank. Jüngsten Erkenntnissen zufolge habe sie aber das Bundesfinanzministerium schon Anfang 2019 wenigstens über mutmaßliche Manipulationen bei Wirecard informiert.Der Bafin-Chef fordere eine bessere Regulierung von Tech-Unternehmen durch den Gesetzgeber. Aktuell gebe es zu viele Grauzonen. Es seien nur kleine Teile von Wirecard von der Bafin direkt beaufsichtigt worden. "Der aufsichtliche Werkzeugkasten muss hier nachgeschärft werden", habe Hufeld laut der Meldung des Handelsblattes gesagt.Eine von vielen Seiten erhobene Forderung, die Bafin nach dem Vorbild der US-Börsenaufsicht SEC zu reformieren, sehe Hufeld kritisch. "Natürlich können wir von dem SEC-Modell etwas lernen. Aber auch in den USA kam es zu Betrugsfällen. Zudem haben die Vereinigten Staaten ein anderes Rechtssystem, das nicht so einfach auf Europa übertragbar ist", zitiere das Handelsblatt aus dem Interview der "Welt am Sonntag".Börsenplätze Wirecard-Aktie: