Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

83,51 EUR -0,19% (15.05.2020, 10:22)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Fondsgesellschaften DWS habe im November mit einer milliardenschweren Wette auf ein Comeback der Wirecard-Aktie für Aufsehen gesorgt. Nachdem der KPMG-Bericht Ende April nicht den erhofften Effekt gehabt habe, sei die Beteiligung in den letzten Wochen gesenkt worden. In einigen Fonds hätten sich die Wirecard-Positionen sogar mehr als halbiert. Das berichte der Branchendienst finanz-szene.de am Freitag unter Verweis auf die Fonds-Reportings zum 30. April. Demnach habe die Deutsche-Bank-Tochter ihre Wirecard-Positionen in den wichtigsten Deutschland-Fonds mehr als halbiert. Im 3,6 Mrd. Euro schweren DWS Deutschland-Fonds sei die Gewichtung besonders stark gesunken - von 10,9% Ende März auf 4,8% Ende April. Mit 4,47% der Aktien bzw. 4,98 Prozent der Stimmrechte gehöre die DWS aber nach wie vor zu den neun größten Wirecard-Aktionären.Statt Aufklärung habe der KPMG-Bericht noch mehr Verwirrung gestiftet. Selbst die vorläufigen Q1-Zahlen am Donnerstag hätten die Stimmung zunächst nicht spürbar verbessern können. Die Wirecard-Aktie notiere im Bereich von 84 Euro nur knapp oberhalb des Krisentiefs von Mitte März. Angesichts dieser Entwicklung habe "Der Aktionär" den Titel in dieser Woche von der Empfehlungsliste gestrichen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:83,57 EUR +0,26% (15.05.2020, 10:07)