Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (16.08.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wirecard: DAX-Anwärter überzeugt - AktienanalyseDer Zahlungsdienstleister Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist nach einschlägigen Nachrichten wertvoller als die Deutsche Bank, das wundert kaum, angesichts starker Quartalszahlen vom Donnerstag und einer Aktie auf Rekordniveau. Besonders in Asien konnte der Zahlungsabwickler deutlich Punkten und baut seine Geschäfte gewinnbringend aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Spezialist für den elektronischen Zahlungsverkehr profitiere weiter vom Shoppingboom. Das Management erwarte für das Gesamtjahr 2018 beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nun einen Wert zwischen 530 und 560 Mio. Euro. Dabei liege das obere Ende der Spanne leicht über der durchschnittlichen Analystenschätzung und könnte bei solch phantastischen Zahlen noch übertroffen werden.Neben den heute vorgelegten Zahlen liefere ein wahrscheinlicher Aufstieg des Wertpapiers in den DAX weiteren Aufschwung, wenn die Zusammensetzung des deutschen Leitindex im September turnusmäßig überprüft werde. Wirecard sei an der Börse derzeit mehr als 20 Mrd. Euro wert und liege damit auf Augenhöhe mit der Deutschen Bank. Gut laufende Geschäfte dank des boomenden Online-Handels würden die Papiere schon lange antreiben. Alleine in diesem Jahr habe die Aktie des aus Aschheim stammenden Unternehmens um über 73 Prozent zulegen können.Nach einem vorausgegangenen Kursabschlag am Mittwoch von 5,65 Prozent sei die Aktie heute wieder merklich angesprungen und habe mithilfe der Quartalszahlen auf ein frisches Rekord hoch zulegen können. Das Kursniveau von über 176,15 Euro ist schon schwindelerregend hoch, allerdings scheinen Investoren uneingeschränkt an das Unternehmen zu glauben und drücken das Papier weiter gen Norden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Kursziele würden sich nur schwer bestimmen lassen, hier sorge die reine Kursphantasie für den nötigen Aufschwung und könne sogar für ein Long-Investment herangezogen werden. Trotzdem bleibe das Ganze noch spekulativ, weshalb eine enge Verlustbegrenzung zwingend erforderlich sei.Der gestrige Tag habe es jedoch gezeigt, es könne zu einem kurzfristigen Dropdown von bis zu 5,6 Prozent kommen. Demnach dürfte unterhalb des Niveaus von 166,00 Euro eine kurzfristige Abwärtsbewegung das Papier bis auf 158,10 Euro belasten, ohne dass der aktuelle Aufwärtstrend in Gefahr gerate. Die untere Begrenzungslinie verläuft nämlich erst bei 153,00 Euro und dürfte spätestens an dieser Stelle wieder für aufkommendes Kaufinteresse seitens der Marktteilnehmer sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link