ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Zweimal sei verschoben worden, am heutigen Montag solle es soweit sein: Wirecard werde die Ergebnisse der Sonderprüfung veröffentlichen. Große Überraschungen dürfte es dabei eigentlich nicht mehr geben. Was bedeute das für die Aktie?Eigentlich habe Wirecard die Angelegenheit bis Ende März hinter sich bringen wollen. Bereits Mitte März sei allerdings klar gewesen, dass es etwas länger dauern werde. Immerhin: Die Prüfung der Niederlassung in Singapur - einer der größten Kritikpunkte von "Financial Times" und Co - sei "weitestgehend abgeschlossen" und habe "keine substanziellen Feststellungen" ergeben, habe es damals geheißen.Unter anderem wegen der "aufwendigen und detaillierten Prüfung" und Reiserestriktionen wegen Corona sei der Zeitrahmen für die Untersuchung damals verlängert worden - sie solle "voraussichtlich zum 22. April 2020 abgeschlossen werden".An jenem Termin in der Vorwoche dann die nächste Teil-Entlastung: Auch im Dritt-Partnergeschäft (TPA) gebe es nichts zu beanstanden. Zwar würden noch einige Datenbestände ausgewertet. Bislang gebe es aber keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation und auch keinen Korrekturbedarf für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum von 2016 bis 2018. Am Montag, 27. April, werde der KPMG-Bericht dann endgültig vorliegen.Nach den bisherigen Statements des Unternehmens rechne "Der Aktionär" nicht damit, dass der Abschlussbericht von KPMG noch große Überraschungen beinhalten werde. Allerdings würden Anleger, Analysten und nicht zuletzt die Leerverkäufer jedes Wort auf die Goldwaage legen. Eine gewisse Spannung bleibe.Mittel- und langfristig dürfte sich der Fokus nach der überstandenen Sonderprüfung aber endlich wieder auf operative Geschäft verlagern - und das Comeback der Aktie weitergehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link