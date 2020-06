Der DAX habe sich von dem über Nacht eingetretenen Rückgang und dem kurzen Durchbruch unter 12.000 Punkte erholt. Der deutsche Leitindex habe den heutigen Aufschwung bei der 50-Stunden-Linie gestoppt. Nichtsdestotrotz schienen die Bären nicht allzu überzeugt zu sein und es scheine wahrscheinlich, dass wir einen gewissen Seitwärtstrend erleben würden, bis die US-Händler an die Märkte kämen. Ein Tagesschlusskurs oberhalb der Zone bei 12.200 Punkten wäre ein ermutigendes Zeichen für die Bullen. Viel werde davon abhängen, wie sich die Pandemie-Lage weiter entwickele, da ein weiterer Anstieg der Fälle in den Vereinigten Staaten zu weiteren Beschränkungen führen könnte. In einer solchen Situation könnten die Märkte eine starke negative Reaktion auf die schwindenden Hoffnungen auf eine starke wirtschaftliche Erholung erleben. Ein Rückgang unter das Fibonacci-Retracement von 61,8% oder das Tief vom 15. Juni wäre mit mehr Verkaufsdruck verbunden.



Einem Bloomberg-Bericht zufolge würden Führungskräfte der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Kritik von privaten Großaktionären verstärkte Sparmaßnahmen planen. Die Bank könnte beschließen, über 7.000 Arbeitsplätze abzubauen und rund 400 Filialen zu schließen. Einige Führungskräfte seien jedoch skeptisch und die Angelegenheit werde wahrscheinlich am Mittwoch auf der nächsten Aufsichtsratssitzung diskutiert werden.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) wolle Gespräche mit einem seiner Investoren, Amundi, aufnehmen, nachdem er das Unternehmen wegen des Tempos des Kohleausstiegs kritisiert habe. Amundi sei besorgt, dass RWE plane, einige Kohlekraftwerke bis 2038 in Betrieb zu halten, was im Widerspruch zu den Pariser Klimazielen stünde. RWE wolle die Klimaneutralität bis 2040 erreichen, wobei der Schwerpunkt im kommenden Jahr stark auf erneuerbaren Energien liegen solle.



Guillaume Faury, der CEO von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), habe in einem "Spiegel"-Interview gesagt, das Unternehmen werde den Umfang des Stellenabbaus Ende Juli bekannt geben. Der Vorstand habe gesagt, der Stellenabbau werde auf der Annahme basieren, dass die Einnahmen um 40% sinken würden. (29.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa erholten sich vom nächtlichen Rückgang, kämpften aber während der europäischen Sitzung um eine klare Richtung, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere leicht über dem Schlusskurs vom Freitag, während andere wichtige Indices aus der Region niedriger gehandelt würden. Insgesamt sei das Ausmaß der Bewegungen geringfügig und der gedämpfte Handel könnte sich bis zur Eröffnung in den USA fortsetzen.