Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6303 EUR -20,22% (31.08.2020, 15:21)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (31.08.2020/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Beschäftigte wollen Mitbestimmung - verd.di-Wahlversammlungen erfolgreich durchgeführt - AktiennewsMit einer Wahlversammlung in der Muttergesellschaft der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), der Zentrale in Aschheim bei München, hat ver.di am Freitag auch die letzte Wahlversammlung in der Wirecard-Unternehmensgruppe erfolgreich durchgeführt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit haben sich die Beschäftigten in nunmehr sieben der insgesamt neun Unternehmen der wegen Korruption in die Insolvenz geratenen Fintech-Unternehmensgruppe für die Gründung eines Betriebsrates ausgesprochen."Die Beschäftigten haben mit ihrer großen Beteiligung an den Wahlversammlungen ein deutliches Zeichen gesetzt", so der für die FinTech-Branche zuständige ver.di-Gewerkschaftssekretär Kevin Voss. Eine überwältigende Mehrheit der Beschäftigten wolle sich von einer Unternehmensleitung, "die wie keine andere für Lug und Trug steht, ihr Mitbestimmungsrecht nicht nehmen lassen. Das hat Symbolkraft weit über Wirecard hinaus", so Voss. Klarer könne man den Wunsch nach Mitbestimmung durch einen Betriebsrat kaum zum Ausdruck bringen. Viele Beschäftigte seien es einfach leid, nicht oder nur unzureichend informiert und gehört zu werden, sagte der Gewerkschafter.Die nunmehr auf den sieben Wahlversammlungen gewählten Wahlvorstände wollen in den kommenden Wochen Gespräche mit der Unternehmensleitung führen. Ziel ist es, in Kürze Betriebsratswahlen in allen Unternehmen vorzunehmen, denn ein gewählter Betriebsrat kann mit der Unternehmensleitung über einen Sozialplan verhandeln. ver.di wird die Beschäftigten dabei mit Rat und Tat unterstützen.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,64 EUR -25,59% (31.08.2020, 15:06)