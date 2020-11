Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,5916 EUR -1,92% (13.11.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,5901 EUR -1,76% (13.11.2020, 18:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (13.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Finanzaufsicht BaFin stehe im Fall Wirecard gleich doppelt unter Druck: Den Aufsehern würden dabei zu laxe Kontrollen oder gar ein aktiver Schutz des Skandalunternehmens vorgeworfen. Zudem hätten Mitarbeiter der Behörde privat offenbar fleißig mit Wirecard-Aktien gezockt.Eine Auskunft des Bundesfinanzministeriums an den FDP-Abgeordneten Frank Schäffler würden nun das gesamte Ausmaß offenbaren: Demnach seien mittlerweile fast 500 private Geschäfte von BaFin-Mitarbeiter mit Bezug zum Skandalunternehmen Wirecard bekannt.495 private Geschäfte seien der BaFin inzwischen von Anfang 2018 bis zum 30. September 2020 gemeldet worden, hinzu kämen zwei Geschäfte im Jahr 2017. Am aktivsten seien die BaFin-Trader demnach gewesen, als die Bilanzvorwürfe gegen den Zahlungsabwickler bereits im Raum gestanden hätten:Die Zahl der Geschäfte mit Wirecard-Aktien sei von 137 im Jahr 2019 auf 265 im ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Besonders pikant: Alleine im Juni 2020, als Wirecard Insolvenz habe anmelden müssen und die Aktie rund 99 Prozent an Wert verloren habe, habe es noch 106 Trades gegeben. Beteiligt gewesen seien daran insgesamt 85 BaFin-Mitarbeiter, heiße es in der Auskunft.Die BaFin habe private Finanzgeschäfte der Beschäftigten Anfang Oktober per Dienstanweisung untersagt beziehungsweise stark eingeschränkt - ein Vorgriff auf eine größere Reform der BaFin und des Wertpapierhandelsgesetzes. In der Causa Wirecard sei das Kind aber bereits in den Brunnen gefallen: Im Raum stehe der Verdacht, dass Mitarbeiter der Finanzaufsicht einen möglichen Informationsvorsprung zum privaten Vorteil genutzt haben könnten.Inzwischen scheine selbst den Zockern die Lust auf die Wirecard-Aktie vergangen zu sein. Der Kurs habe sich in den letzten Wochen im Bereich von 0,60 Euro eingependelt. Als langfristiges Investment ist Wirecard aber schon länger tabu - am Aktienmarkt und speziell im Payment-Sektor gibt es wesentlich bessere Alternativen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link