Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,00 EUR -9,58% (16.07.2020, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,025 EUR -7,95% (16.07.2020, 11:15)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanzskandal beim Aschheimer Konzern kämen täglich neue Details ans Licht. Laut einem Medienbericht seien Ex-Vorstandschef Markus Braun und der Aufsichtsrat zu Jahresbeginn heftig aneinandergeraten. Grund sei ein Kredit der Wirecard Bank für den damaligen Chef gewesen.Wie die "Financial Times" (FT) berichte, habe sich der frühere Wirecard-Chef im Januar 35 Mio. Euro von der Wirecard Bank geliehen. Das Problem dabei: Braun habe den Vorgang nicht mit dem Aufsichtsrat abgesprochen. Chefaufseher Thomas Eichelmann und die anderen Mitglieder des Gremiums hätten erst nach der Auszahlung davon erfahren und seien "außer sich" gewesen, berichte die Zeitung unter Berufung auf einen Insider. In der Folge sei es zu einem Schreiduell zwischen Braun und Eichelmann gekommen. Dabei habe Braun zunächst die Auffassung vertreten, der Aufsichtsrat des Mutterkonzerns habe ohnehin keine formale Kontrolle über die Kredit-Vergabe der Bank-Tochter.Der Darstellung, Braun habe die Autorität des Aufsichtsrats in dieser Beziehung in Frage gestellt, widerspreche dessen Anwalt gegenüber der FT. Zudem sei der Kredit "wie vereinbart" Mitte März getilgt worden. Bei einem Zinssatz von 12,55% habe Braun für die zweieinhalbmonatige Laufzeit des Darlehens rund 964.000 Euro Zinsen bezahlt.Auch die Bankenaufsicht BaFin sei offenbar nicht über die Kreditvergabe informiert worden. Erst der Sonderbeauftragte der Behörde, der seit Bekanntwerden des Bilanzskandals Ende Juni das Sagen bei der Wirecard Bank habe, sei darauf aufmerksam geworden. Nun werde geprüft, ob bei dem Vorgang gegen Regeln verstoßen worden sei.Der damalige Chef habe das Geld offenbar zur Refinanzierung eines früheren Kredits bei der Deutschen Bank im Volumen von 150 Mio. Euro gebraucht. So sollte der Verkauf von Wirecard-Aktien verhindert werden, die als Sicherheit für den auslaufenden Kredit hinterlegt worden seien, bestätige der Anwalt.Der Vorgang zeige, dass Wirecard auch nach Platzen der Bilanzbombe noch voller Überraschungen stecke und die Aufklärung des Skandals stehe in jeder Hinsicht noch am Anfang. Langfristig orientierte Anleger sollten die Finger von der Wirecard-Aktie lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link