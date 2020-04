Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie knüpfe am Dienstag an ihre jüngste Aufwärtsbewegung an und auch das Chartbild helle sich dadurch immer weiter auf. Ausgehend vom Krisentief von Mitte März bei 79,68 Euro habe das Papier innerhalb von rund vier Wochen bereits wieder über 45% aufgeholt. Damit nehme die Wirecard-Aktie nun wieder den horizontalen Widerstand im Bereich von 120 Euro ins Visier. Auch die 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 128 Euro verlaufe, rücke immer näher. Ein Ausbruch über die langfristige Trendlinie wäre ein technisches Kaufsignal und könnte für Anschlussgewinne sorgen.Fundamentale Impulse für die weitere charttechnische Erholung könnten auch die übrigen Ergebnisse der laufenden Bilanz-Sonderprüfung liefern, die laut einer Unternehmensmitteilung von Mitte März bis zum 22. April veröffentlicht werden sollten. Um diese berücksichtigen zu können, habe der deutsche Zahlungsabwickler außerdem die Veröffentlichung der Jahresbilanz auf den 30. April verschoben. Am 12. Mai würden dann bereits die Q1-Zahlen folgen. Dann werde sich zeigen, ob und inwieweit die aktuelle Coronakrise Auswirkungen auf das operative Geschäft habe. Bislang habe sich das Management optmistisch geäußert und die bisherige Jahresprognose wiederholt bestätigt.Auch wenn speziell mit Blick auf die Sonderprüfung ein Restrisiko bleibe, rechne "Der Aktionär" mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Das erste Zwischenziel der laufenden Empfehlung liege bei 145 Euro. Mittel- und langfristig bestünden darüber hinaus gut Chancen auf neue Höchststände, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:117,36 EUR +3,97% (14.04.2020, 09:25)