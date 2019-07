Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

144,65 EUR -1,13% (12.07.2019, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

144,25 EUR -2,14% (12.07.2019, 12:36)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Die Aktie von Wirecard setze ihre Talfahrt auch am Freitag fort und gehöre am Vormittag mit einem Minus von über zwei Prozent zu den größten Verlierern im DAX. Auf Wochensicht belaufe sich der Verlust inzwischen auf rund 6,5 Prozent. Selbst ein positiver Analystenkommentar könne die Anleger nicht zum Kauf der Aktie bewegen.Nach den Daten für das vierte Quartal 2018 und das erste Quartal 2019 habe Goldman Sachs-Analyst Mohammed Moawalla seine Schätzungen für den Zahlungsdienstleister angepasst. Seine Annahme für die operative Gewinnmarge (EBITDA) habe er im Zuge dessen moderat erhöht.Folglich habe er die Wirecard-Aktie auf der "Conviction Buy"-Auswahlliste belassen und das Kursziel von 230 Euro bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche das satten 60 Prozent Kurspotenzial. Damit bleibe Moawalla einer der größten Wirecard-Bullen. Mit einem Konsensziel von rund 198 Euro würden die übrigen Experten der Aktie auf Sicht von zwölf Monaten im Schnitt "nur" 39 Prozent Luft nach oben zutrauen.Kurzfristig könnten allerdings weder der bullishe Goldman-Kommentar, noch die vielen neuen Partnerschaften und Kooperationen vom Wochenanfang die Kauflaune der Anlegern wecken. Stattdessen habe sich die Talfahrt am Freitag noch einmal beschleunigt."Der Aktionär" bleibe dabei: Nach der jüngsten Aufholjagd sei eine zwischenzeitliche Konsolidierung kein Beinbruch. Trotzdem wäre es wünschenswert, dass die Bullen spätestens im Bereich der langfristigen Trendlinie wieder das Ruder übernehmen würden.Die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 200,00 Euro bleibt zunächst bestehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link