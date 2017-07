Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

59,999 EUR -0,40% (06.07.2017, 12:45)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (06.07.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie steht im Fokus des Interesses - ChartanalyseEin Rekordhoch und schon das nächste. Die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) steht derzeit bei den Anlegern im Fokus des Interesses, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Charttechnisch sehe es nach dem erfolgreichen Ausbruch aus dem seit März letzten Jahres laufenden Aufwärtstrend gut aus. Nachdem die Notierungen dessen Oberseite überschritten hätten, seien sie mit einer Pullback-Reaktion zur Ausbruchsstelle zurückgekehrt und von dort aus sofort wieder angestiegen. Dabei habe die Wirecard-Aktie ein neues Hoch bei 62,50 Euro erreicht.Als Unterstützung könnte der Bereich um die letzten Hochs um 60 Euro dienen, so dass hier bei einer auf steigende Kurse ausgerichteten Position der risikobegrenzende Stoppkurs platziert werden könnte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.07.2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:59,96 EUR +0,08% (06.07.2017, 12:34)