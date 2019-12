Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard sei seit Wochenbeginn erneut unter Druck geraten. Grund dafür seien neue kritische Medienberichte und vermehrte Aktivitäten von Leerverkäufern gewesen. Die Analysten von Morgan Stanley würden sich von alledem aber nicht beirren lassen - ganz im Gegenteil.In einem aktuellen Ausblick der US-Investmentbank für die Tech-Branche schaffe es Wirecard auf Rang 10 der Top-Werte für 2020. Im Zuge dessen habe Analyst Adam Wood sein "overweight"-Rating für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 190 auf 205 Euro erhöht. Ausgehend vom Xetra-Schlusskurs am Mittwoch bei 103,25 Euro entspreche das über 100 Euro oder rund 99 Prozent Kurspotenzial.Als Begründung nenne der Experte die strukturellen Wachstumsaussichten durch das starke Engagement im E-Commerce-Bereich. Diese würden aktuell jedoch juristischen Verfahren und der laufenden Sonderprüfung überschattet.Top-Pick in der Payment-Branche und sogar im gesamten Tech-Sektor sei für Morgan Stanley jedoch der niederländische Wirecard-Rivale Adyen.Die letzten Tage hätten jedoch gezeigt, dass der DAX-Titel weiterhin zu erhöhter Volatilität neige. Die Wette auf ein Comeback kommt daher nur für spekulative Anleger infrage, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.