Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (11.07.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie setzt ihren Höhenflug weiter fort! ChartanalyseAuffällig stark präsentierte sich das Wertpapier von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in der abgelaufenen Woche. In dieser Woche setzte die Aktie ihren Höhenflug weiter fort, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals habe das Papier in 2015 ein bisheriges Jahreshoch von 48,96 Euro erreicht und sei anschließend in eine volatile Seitwärtskonsolidierung umgeschlagen. Zu Beginn des letzten Jahres sei die Wirecard-Aktie sogar unter eine mittelfristig entscheidende Unterstützung gerutscht und habe gedroht nachhaltig darunter abzugleiten - Nach einem Verlaufstief bei 29,40 Euro sei anschließend aber wieder eine größere Erholungsbewegung zurück über das Niveau von 40,00 Euro gestartet, die im weiteren Verlauf sogar bis an die Vorhochs bei 48,96 Euro aufwärts gereicht habe. Nur wenig später gelang dem Wertpapier des Zahlungsdienstleisters ein Sprung darüber und frische Jahreshochs - das konsequent umgesetzte Kaufsignal bietet aber noch viel höheres Kurspotenzial und kann kurzfristig auf der Long-Seite weiter umgesetzt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.07.2017)Börsenplätze Wirecard-Aktie:64,20 EUR +2,95% (11.07.2017, 11:36)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:64,129 EUR +1,83% (11.07.2017, 11:57)