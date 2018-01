Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei gesunken. Grund sei ein negativer Bericht der Southern Investigative Reporting Foundation (SIRF). Das Unternehmen habe die darin erhobenen Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. In der Studie stelle man das Geschäftsmodell von Wirecard infrage und werfe dem Zahlungsabwickler Unregelmäßigkeiten bei Zukäufen in Indien vor.Der Aktienkurs sei nach Bekanntwerden der Short-Attacke kurzzeitig um rund zwölf Prozent eingebrochen. Nach einer Handelsaussetzung und dem Dementi hätten die Verluste jedoch eingedämmt werden können.Für Wirecard sei es nicht die erste Attacke dieser Art. Laut Händlern sei das Unternehmen aufgrund des komplexen Geschäftsmodells und des rasanten Kursanstiegs in den letzten Jahren anfällig für Angriffe und entsprechend auch immer wieder deren Ziel.Falls der Kurs der Wirecard-Aktie jedoch erneut kräftiger unter Druck gerät, sollten Trader sicherheitshalber Gewinnmitnahmen ins Auge fassen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: