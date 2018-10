Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

174,00 EUR +2,08% (19.10.2018, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

173,75 EUR +2,36% (19.10.2018, 12:41)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Zahlungsabwicklers setze seinen Zick-Zack-Kurs fort - die Ausschläge seien dabei allerdings nicht mehr so heftig wie zu Beginn der Vorwoche. Nach einem deutlichen Kursrückfall am Donnerstag lege die Wirecard-Aktie am Freitagvormittag wieder zu. Mit plus 2,7 Prozent sei Wirecard aktuell der Top-Gewinner im DAX.Für Unterstützung sorge dabei eine Unternehmensmeldung, wonach Wirecard sein Engagement in Südamerika ausbaue und seine Omnichannel-Bezahldienste in Brasilien an den Start bringe. Mit neuen mPOS-Lösungen sollten Händler dort flächendeckend Karten- und Mobile-Payment-Zahlungen entgegennehmen können - sowohl online, als auch stationär. Endverbraucher könnten so schnell und bequem bargeldlos bezahlen, während das DAX-Unternehmen von den Gebühren für die Plattformnutzung und Zahlungsabwicklung profitiere.Darüber hinaus würden die starken Quartalszahlen des US-Rivalen Paypal für gute Stimmung in der Payment-Branche sorgen.Konservative Investoren sollten angesichts der hohen Volatilität und der nach wie vor recht sportlichen Bewertung bei der Wirecard-Aktie an der Seitenlinie bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: