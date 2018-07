Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (11.07.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei für Goldman Sachs ein klarer Kauf - und das Unternehmen selbst ein potenzielles Übernahmeziel. Der Analyst Mohammed Moawalla habe es auf der "Conviction Buy List" belassen und sein Kursziel von 168,00 Euro bestätigt. Wirecard sei im Falle einer Marktkonsolidierung ein potenzielles Übernahmeziel - dann sei sogar ein Kursziel von 187 Euro gerechtfertigt, was einem Aufschlag von rund 27% auf den aktuellen Aktienkurs entspreche. Für eine Komplettübernahme des Unternehmens müsste ein möglicher Interessent demnach rund 23,6 Mrd. Euro auf den Tisch legen. Im Payment-Sektor habe es letztlich immer wieder brancheninterne Fusionen gegeben, ferner würden sich Finanzinvestoren für die Branche interessieren.Dem Kurs liefere es heute in schwachen Gesamtmarkt jedoch keinen zusätzlichen Rückenwind. Sie verliere mehr als 1%, nachdem sich der Kurs in den letzten Tagen mit einer kräftigen Gegenbewegung aus der Korrektur zurückgemeldet habe. Fundamental sei die Lage unverändert gut - es werde über eine Prognose-Erhöhung im August und einen DAX-Aufstieg im September spekuliert.Mutige Anleger können bei der Wirecard-Aktie also weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: