Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,60 EUR +1,31% (11.01.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

106,20 EUR +0,40% (12.01.2018, 08:56)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (12.01.2018/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Weizmann Forex Ltd in Indien gibt Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) Verbrauchern vor Ort nun die Möglichkeit, noch mehr internationale Geldüberweisungen an tausenden Standorten in ganz Indien zu empfangen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit eingehenden Überweisungen in Höhe von 62,7 Milliarden USD im Jahr 2016 ist Indien heute der größte Remittance-Markt der Welt. Da internationale Geldüberweisungen entscheidend für Wirecards Bestreben nach finanzieller Eingliederung in Indien sind, setzt der globale Zahlungsexperte sein engmaschiges Agentennetzwerk im Land bestmöglich ein.Dadurch, dass Wirecard Finanzdienstleistungen wie Überweisungen kontinuierlich immer besser zugänglich für Verbraucher macht, kann das Unternehmen seine Wachstumsstrategie in Indien weiter fortsetzen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Wirecard strebt Weizmann Forex Ltd an, ausgewählte Agenten von Wirecards über 150.000 Standorten umfassendem SmartShop-Agenten-Netzwerk in Indien seinem Partner Ria Money Transfer, der weltweit drittgrößten Geldtransfergesellschaft, zur Verfügung zu stellen.Wirecards Agenten sind hauptsächlich Ladenbesitzer, die ihren Kunden digitale Finanzdienstleistungen wie zum Beispiel Remittance Services, das Begleichen von Rechnungen oder das Buchen von Bus-, Bahn- oder Flugtickets anbieten. Durch die erweiterte Zusammenarbeit können sie nun auch Geld von Freunden und Verwandten aus dem Ausland erhalten. Dadurch wird das Agenten-Netzwerk noch relevanter für lokale Communities.Karthikeyan Balasubramanian, Managing Director von Weizmann Forex, fügt hinzu: "Wir arbeiten ständig daran, unsere Reichweite auszudehnen, um unseren Kunden, die Geldüberweisungen von ihren Verwandten im Ausland erhalten, mehr Komfort zu bieten. Mit Wirecard haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, der uns dieser Vision einen Schritt näherbringt, und wir freuen uns somit sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit."Börsenplätze Wirecard-Aktie: