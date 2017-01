Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (19.01.2017/ac/a/t)



Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das TecDax-Unternehmen mit Sitz in Aschheim bei München sei ein Anbieter von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Dazu würden bspw. Kartenterminals und Systeme für kontaktloses Bezahlen im stationären Handel genauso wie Apps für das sogenannte Mobile Payment zählen. Im letztgenannten Bereich habe Wirecard zuletzt eine vielversprechende Kooperation mit Alipay, einem Ableger des chinesischen Internet-Giganten Alibaba, geschlossen. 2016 hätten sich die Geschäfte in den ersten neun Monaten prächtig entwickelt. So sei der Umsatz auf 719 Millionen Euro (+33%) geklettert, und beim Nettogewinn sei sogar ein Plus von 120%verbucht worden (216 Millionen Euro). Der Blick auf die Verlust-Ratio (2,50) zeige, dass Wirecard zu den spekulativeren Aktien zähle, bei denen immer wieder einmal größere Kursausschläge einzuplanen seien. Doch dafür stünden seit Ende 2006 unter dem Strich im Mittel jährliche Kursgewinne von 18% zu Buche (Gewinn-Konstanz 91%), was bis 2022 rechnerisch ein Potenzial von 129% eröffne.Daher nutzen die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" den jüngsten Aufwärtstrendwechsel zum Einstieg in die Wirecard-Aktie! (Ausgabe 388 vom 18.01.2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:44,285 EUR +3,19% (19.01.2017, 17:35)