Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

93,459 EUR +0,09% (18.12.2017, 09:50)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (22.12.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Vergessen sei der Ärger der gezielten Shortattacke einer betrügerischen Gesellschaft in 2016. Diese sei nichts anderes als eine erstklassige Einstiegsgelegenheit in eines der wachstumsstärksten deutschen Unternehmen gewesen. Bargeldloses Zahlen boome - und davon profitiere Wirecard. Der deutsche Online-Bezahldienste-Anbieter habe jetzt einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr 2018 gegeben - und der habe es in sich. Für das Geschäftsjahr 2018 rechne Wirecard mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne zwischen 510 Mio. und 535 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2017 werde ein EBITDA in der Spanne von 398 Mio. bis 415 Mio. Euro erwartet. Das sei also noch einmal ein kräftiger Sprung um bis zu 35%. Die Aktie habe daraufhin mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch reagiert.Fazit: Die Wirecard-Aktie sei inzwischen sicherlich kein Schnäppchen mehr, aber qualitativ gut. Starke Fonds-Performance, so die Experten von JS Capital in ihrem aktuellen Newsletter. (Ausgabe Dezember 2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:93,29 EUR -0,22% (18.12.2017, 09:41)