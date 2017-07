Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

61,64 EUR +1,15% (10.07.2017, 09:10)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

61,769 EUR +1,01% (10.07.2017, 09:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (10.07.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Chinesische Touristen seien gerngesehene Kunden für europäische Einzelhändler - im Schnitt würden sie während der Reise rund 3.000 Euro in Einkaufszentren und Innenstädten lassen. Mithilfe der neusten Partnerschaft des Zahlungsabwicklers Wirecard mit Tencent werde das Shopping-Erlebnis für die Reisenden noch komfortabler.Mit einer Lösung des TecDAX-Unternehmens könnten europäische Händler künftig Zahlungen per WeChat Pay akzeptieren. Die mobile Bezahllösung von Tencent habe mehr als 600 Millionen aktive Nutzer im Reich der Mitte, was einem Marktanteil von fast 40 Prozent entspreche. "Wir freuen uns darauf, unser Geschäft zu expandieren und Händlern in ganz Europa die Möglichkeit zu bieten, WeChat Pay zu akzeptieren", so Jörn Leogrande, Executive Vice President Mobile Services bei Wirecard.Der TecDAX-Titel reagiere am Montag positiv auf die Kooperation mit Tencent und zähle am Vormittag zu den Top-Gewinnern im TecDAX. Seit dem Übernahme-Angebot von Vantiv für den britischen Konkurrenten Worldpay in der Vorwoche herrsche zudem weiterhin latente Übernahmefantasie in der Branche.Börsenplätze Wirecard-Aktie: