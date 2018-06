Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

137,25 EUR -5,02% (28.06.2018, 15:09)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,65 EUR -4,69% (28.06.2018, 15:24)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (28.06.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Seit Erreichen des jüngsten Allzeithochs bei 158,10 Euro Mitte Juni befinde sich der TecDAX-Titel im Korrekturmodus. Nach einem erfolgreichen Test des Zwischentiefs im Bereich von 138,70 Euro habe sie am Dienstag zunächst wieder deutlich angezogen, einen guten Teil der kurzfristigen Gewinne inzwischen aber wieder abgegeben. Im schwachen Gesamtmarkt stehe am Donnerstag nach der Verkaufsempfehlung seitens Markus Friebel von Independent Research ein Abschlag von rund 3,5 Prozent zu Buche.Nach dem bullenstarken Lauf der letzten Monate sei auch eine deutlichere Konsolidierung nicht ungewöhnlich. Außerdem sei der langfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt und die fundamentale Lage unverändert gut - einige Analysten würden sogar von einer Anhebung der Prognose im Rahmen der Q2-Zahlen im August ausgehen.Falls sich die Talfahrt dennoch beschleunigt und auch die Unterstützung im Bereich von 130 Euro gerissen wird, sollten Trader über Gewinnmitnahmen nachdenken, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Bis dahin: Füße stillhalten! (Analyse vom 28.06.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: