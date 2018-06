Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (28.06.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Eine beinahe unglaubliche Rally - AktienanalyseZwölf Handelstage in Folge legte die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) zwischen Ende Mai und Mitte Juni zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein im bisherigen Jahresverlauf hätten die Papiere des Zahlungsdienstleisters in der Spitze 70 Prozent an Wert gewonnen. Damit habe es das Fintech-Unternehmen auf einen Börsenwert von mehr als 19,5 Mrd. Euro gebracht. Das sei nur knapp weniger, als die Deutsche Bank derzeit auf die Waage bringe. Dann hätten die Anleger allerdings Kasse gemacht: Ausgehend vom Allzeithoch sei es binnen weniger Stunden um fast zehn Prozent nach unten gegangen. Wer die Aktienkursentwicklung von Wirecard jedoch schon länger verfolge, wisse: Solche Kursdellen seien stets gute Einstiegsgelegenheiten gewesen.Untermauert werde der Kursanstieg von starken Zahlen. Im ersten Quartal habe der Zahlungsdienstleister unter dem Strich 70,8 Mio. Euro Gewinn und damit 46,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gemacht. Das Transaktionsvolumen auf der eigenen Abwicklungsplattform sei um mehr als die Hälfte auf 26,7 Mrd. Euro gewachsen, der Umsatz sei ungefähr genauso stark auf 420,4 Mio. Euro vorangekommen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 38 Prozent auf gut 112 Mio. Euro gestiegen. Entsprechend habe das Unternehmen die Prognose für Gesamtjahr 2018 bestätigt.Diese habe Wirecard bereits im April angehoben. Demnach rechne das Unternehmen mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 520 Mio. bis 545 Mio. Euro statt 510 Mio. bis 535 Mio. Euro. Auch ansonsten sei der Konzern optimistisch: "Die Digitalisierung - und damit auch die Digitalisierung der Zahlungsprozesse weltweit - nimmt an Geschwindigkeit zu, dennoch steht sie in vielen Branchen erst ganz am Anfang", so Wirecard-Chef Markus Braun.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: